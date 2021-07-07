В Україні вже відкрили 197 центрів масової вакцинації проти коронавірусу. Там щеплюють людей, які записалися до листа очікування через додаток Дія або контакт-центр МОЗ.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я. Зазвичай більшість центрів працюють у вихідні дні, але є і ті, де щеплюють щодня. Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються.

– Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні, – зазначили у міністерстві.

У них можуть вакцинуватися люди, яких попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням. Так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Однак пріоритет у вакцинації надається літнім людям.

Нині мобільні медичні бригади здійснюють щеплення у центрах одним препаратом – CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Але у МОЗ раніше заявляли, що може з’явитися у доступі й інша вакцина – Pfizer/BioNTech.

Протягом червня в Україні вдалося значно пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу. За останній місяць щеплення отримали 1,5 млн осіб, до цього – понад 1,2 млн осіб.

На цей процес вплинуло сприйняття вакцинації серед українців. Відсоток охочих отримати щеплення поступово збільшується. Якщо на початку кампанії він не перевищував 40-45%, то зараз – уже понад 60%.

За добу, 6 липня, в Україні від Covid-19 вакцинували 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.