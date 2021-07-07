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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Влітку потрібно готуватися: коли Україну накриє Дельта-штам Covid-19

діти в масках

Індійський штам коронавірусу (Дельта) активно поширюватиметься територією України вже восени.

Про це заявила виконавчий директор ГО Пацієнти України Інна Іваненко під час брифінгу Перші підсумки вакцинації: Чи готові українці до подорожей і нових хвиль коронавірусу.

– За оцінками експертів, Україну він (штам, – Ред.) накриє уже восени, – заявила Інна Іваненко.

За її словами, влітку українці мають підготуватися до поширення мутації та зробити щеплення.

– Літній сезон у нас з вами для того, щоб підготуватися до осені, для того, щоб вакцинуватися і переконати у цьому родичів, – додала вона.

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Водночас генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина повідомив, що нині щонайменше дві вакцини від коронавірусу підтвердили свою ефективність у боротьбі з варіантом.

– Доведена ефективність вакцин проти Дельта-штаму. Є завершені дослідження для вакцин Pfizer та AstraZeneca. Їхня ефективність – від 70 до 90%, – пояснив Роман Родина.

Штам Дельта спровокував значне погіршення епідситуації в Індії навесні 2021 року, підвищення рівня летальності серед громадян.

Джерело: Український кризовий медіа-центр

Фото: Unsplash

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