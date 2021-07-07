Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

З ресторану до лікарні – на Львівщині отруїлися 17 людей

терапия

На Львівщині внаслідок отруєння у одному з популярних ресторанів потрапили до лікарні відразу 17 людей, в тому числі шестеро дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

-До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 17 осіб з діагнозом харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція, з них шестеро дітей. Стан хворих середньої тяжкості, – написала лікар.

За її словами, усі майже всі пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, блювоту та пронос, біль у животі.

Відомо, що усі госпіталізовані ще 4 липня святкували у ресторані перше причастя. Чим саме вони отруїлися – наразі встановлюють. Адже страви були різноманітні: курячий паштет, курка, салати.

Загалом на святкуванні, за словами медика, було близько 30 гостей.

Читайте
Масове отруєння у Харкові: у пацієнтів виявили сальмонелу та стафілокок

Потерпілим у лікарні наразі лікарі надають необхідний обсяг медичної допомоги.

У ресторані ситуацію не коментують.

Джерело: Facebook

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка