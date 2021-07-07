На Львівщині внаслідок отруєння у одному з популярних ресторанів потрапили до лікарні відразу 17 людей, в тому числі шестеро дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

-До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 17 осіб з діагнозом харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція, з них шестеро дітей. Стан хворих середньої тяжкості, – написала лікар.

За її словами, усі майже всі пацієнти скаржаться на підвищення температури до 39,2-39,8 градусів, блювоту та пронос, біль у животі.

Відомо, що усі госпіталізовані ще 4 липня святкували у ресторані перше причастя. Чим саме вони отруїлися – наразі встановлюють. Адже страви були різноманітні: курячий паштет, курка, салати.

Загалом на святкуванні, за словами медика, було близько 30 гостей.

Потерпілим у лікарні наразі лікарі надають необхідний обсяг медичної допомоги.

У ресторані ситуацію не коментують.

Джерело: Facebook