Протягом червня в Україні вдалося значно пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу: за останній місяць щеплення отримали 1,5 млн осіб, до цього – понад 1,2 млн осіб. На цей процес вплинуло сприйняття вакцинації серед українців.

Про це під час брифінгу Перші підсумки вакцинації: Чи готові українці до подорожей і нових хвиль коронавірусу заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

– По-перше, сприйняття вакцинації… Відсоток охочих вакцинуватися поступово збільшується. Якщо на початку кампанії він не перевищував 40-45%, то зараз – уже понад 60%. Це сприйняття вакцинації, це те, що люди бачать, що інші вакцинуються, – зазначив Роман Родина.

Крім того, до країни почало надходити більше вакцин.

– По-друге, нарощування темпів пов’язане з надходженням більшої кількості вакцин до країни і розгортанням додаткових пунктів щеплення та центрів вакцинації, – додав спікер.

Загалом, за його словами, цей процес продовжуватиметься й надалі.

– Країна набирає оберти. І це ще не ліміт. Ми і надалі маємо нарощувати темпи вакцинації, тому що у нас є амбітна мета вакцинувати 70% дорослого населення до кінця року, – підсумував він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

Джерело: Український кризовий медіа-центр