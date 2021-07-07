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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 610 нових випадків Covid-19

мама и ребенок

За минулу добу в Україні Covid-19 підтверджений у 610 осіб. З них 40 дітей і 20 медпрацівників. Одужали за добу – 1 666 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 33 особи. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 458 людей. Коронавірус в регіонах Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

  • м. Київ – 217;
  • Вінницька область – 16;
  • Волинська область – 7;
  • Дніпропетровська область – 19;
  • Донецька область – 27;
  • Житомирська область – 13;
  • Закарпатська область – 9;
  • Запорізька область – 12;
  • Івано-Франківська область – 3;
  • Київська область – 49;
  • Кіровоградська область – 10;
  • Луганська область – 10;
  • Львівська область – 32;
  • Миколаївська область – 17;
  • Одеська область – 36;
  • Полтавська область – 22;
  • Рівненська область – 7;
  • Сумська область – 11;
  • Тернопільська область – 5;
  • Харківська область – 20;
  • Херсонська область – 25;
  • Хмельницька область – 10;
  • Черкаська область – 21;
  • Чернівецька область – 7;
  • Чернігівська область – 5.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 238 974 людини.
  • Померло – 52 537 осіб.
  • Видужало – 2 174 353 особи.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні від Covid-19 були щеплені 73 234 особи. А всього з початку кампанії вакцинації – 2 100 540, з них отримали дві дози 898 076 осіб.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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