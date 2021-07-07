За минулу добу в Україні Covid-19 підтверджений у 610 осіб. З них 40 дітей і 20 медпрацівників. Одужали за добу – 1 666 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 33 особи. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 458 людей. Коронавірус в регіонах Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
- м. Київ – 217;
- Вінницька область – 16;
- Волинська область – 7;
- Дніпропетровська область – 19;
- Донецька область – 27;
- Житомирська область – 13;
- Закарпатська область – 9;
- Запорізька область – 12;
- Івано-Франківська область – 3;
- Київська область – 49;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 10;
- Львівська область – 32;
- Миколаївська область – 17;
- Одеська область – 36;
- Полтавська область – 22;
- Рівненська область – 7;
- Сумська область – 11;
- Тернопільська область – 5;
- Харківська область – 20;
- Херсонська область – 25;
- Хмельницька область – 10;
- Черкаська область – 21;
- Чернівецька область – 7;
- Чернігівська область – 5.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 238 974 людини.
- Померло – 52 537 осіб.
- Видужало – 2 174 353 особи.
Вакцинація в Україні
За минулу добу в Україні від Covid-19 були щеплені 73 234 особи. А всього з початку кампанії вакцинації – 2 100 540, з них отримали дві дози 898 076 осіб.