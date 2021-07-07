За минулу добу в Україні Covid-19 підтверджений у 610 осіб. З них 40 дітей і 20 медпрацівників. Одужали за добу – 1 666 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 33 особи. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 458 людей. Коронавірус в регіонах Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

м. Київ – 217;

Вінницька область – 16;

Волинська область – 7;

Дніпропетровська область – 19;

Донецька область – 27;

Житомирська область – 13;

Закарпатська область – 9;

Запорізька область – 12;

Івано-Франківська область – 3;

Київська область – 49;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 10;

Львівська область – 32;

Миколаївська область – 17;

Одеська область – 36;

Полтавська область – 22;

Рівненська область – 7;

Сумська область – 11;

Тернопільська область – 5;

Харківська область – 20;

Херсонська область – 25;

Хмельницька область – 10;

Черкаська область – 21;

Чернівецька область – 7;

Чернігівська область – 5.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 238 974 людини.

Померло – 52 537 осіб.

Видужало – 2 174 353 особи.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні від Covid-19 були щеплені 73 234 особи. А всього з початку кампанії вакцинації – 2 100 540, з них отримали дві дози 898 076 осіб.