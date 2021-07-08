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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

12 дітей і один дорослий: в Івано-Франківській області сталося масове отруєння

Отруєння, отравление, боль, біль

У приватній садибі Івано-Франківської області відбулося масове отруєння людей, 13 осіб госпіталізували.

За інформацією регіональних співробітників Національної поліції, до медичного закладу 7 липня 2021 року звернулися 12 дітей (вік – 16-17 років) та одна доросла особа.

З діагнозом харчова токсикоінфекція усіх їх госпіталізували.

Наразі стан потерпілих – стабільний.

Правоохоронці почали розслідувати справу. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нині вони встановлюють усі обставини події.

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Влітку через високу температуру збільшується ризик швидкого псування продуктів харчування. Через це вони швидше можуть ставати непридатними для вживання та загрожувати не лише здоров’ю, але й життю громадян.

Додаткові ризики створюють немиті овочі, фрукти та ягоди.

Українцям рекомендують серйозніше ставитися до очищення, приготування та збереження продуктів харчування влітку.

У разі перших симптомів харчового отруєння варто звератися до лікаря.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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