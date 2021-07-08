У приватній садибі Івано-Франківської області відбулося масове отруєння людей, 13 осіб госпіталізували.

За інформацією регіональних співробітників Національної поліції, до медичного закладу 7 липня 2021 року звернулися 12 дітей (вік – 16-17 років) та одна доросла особа.

З діагнозом харчова токсикоінфекція усіх їх госпіталізували.

Наразі стан потерпілих – стабільний.

Правоохоронці почали розслідувати справу. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нині вони встановлюють усі обставини події.

Влітку через високу температуру збільшується ризик швидкого псування продуктів харчування. Через це вони швидше можуть ставати непридатними для вживання та загрожувати не лише здоров’ю, але й життю громадян.

Додаткові ризики створюють немиті овочі, фрукти та ягоди.

Українцям рекомендують серйозніше ставитися до очищення, приготування та збереження продуктів харчування влітку.

У разі перших симптомів харчового отруєння варто звератися до лікаря.