Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 8 липня 2021

НаКоронавірус та його штами продовжують поширюватися у різних країнах. Станом на 8 липня у світі зафіксували 186 млн випадків Covid-19. В Україні ситуація із захворюваністю залишається стабільною, хоча деякі експерти вважають, що спалах хвороби може бути вже у липні.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 8 липня підтвердили 617 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 872 особи, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 23 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29), та Вінницькій (24) областях.

Водночас всі області залишаються у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська вважає, що спалах штаму Дельта в Україні можливий вже в липні. Адже його вже зафіксували в сусідніх країнах та в Україні.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу у Бразилії (54 тис.), Індії (45 тис.) та Індонезії (34 тис.).

У Європі найактивніше коронавірус зараз поширюється у Великій Британії, Росії та Іспанії. Україна серед країн світу займає 68 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію. А за кількістю смертей від Covid-19 серед європейських країн – четверте місце.

4 млн смертей та поширення штаму Дельта у світі: Covid-новини 8 липня / 3 фотографии

У Німеччині продовжує активно поширюватися штам Дельта. Нині він складає вже 60% заражень у країні. США також повідомили, що станом на початок липня частка поширення варіанту Дельта на території країни становить 51,7%.

У Японії продовжили надзвичайний стан через високі темпи захворюваності на Covid-19. Це означає, що Олімпійські ігри-2020 у Токіо пройдуть без присутності глядачів на трибунах.

За даними ВООЗ, на планеті уже зареєстрували понад 4 млн смертей від вірусу.

Найскладніша ситуація з коронавірусом, попри інтенсивну вакцинацію, зберігається в Індії та Південній Америці. Щодня б’є антирекорди й Росія. За останніми даними, у країні 734 смерті і 25 тис. заражень за добу.