Вакцинація – найбезпечніший спосіб отримати імунітет до коронавірусу, і для більшості вакцин проти Covid-19 вам буде потрібно дві дози, щоб отримати максимально можливий захист. Імунологи називають цей метод багаторазового введення – прайм-бустінг.

– По суті, першою дозою ви спочатку навчаєте імунну систему тому, що вона шукає. Імунна відповідь, засвоєна в перший раз, посилюється, коли застосовується на практиці при другому впливі, – розповідає старший викладач імунології Кардіфського столичного університету Ребекка Айхелер.

Дві дози явно корисні

Ранні дослідження схвалених у даний час вакцин проти Covid-19 порівнювали імунні відповіді у людей, які отримали одну або дві дози вакцини. Результати показали, що після другої дози у людей було більше антитіл для боротьби з вірусом, що вказує на те, що прийом більше однієї дози, ймовірно, підвищить ефективність вакцини.

Потім були продовжені більш масштабні клінічні випробування цього режиму первинного підвищення. Було виявлено, що з вакциною Pfizer/BioNTech захист від симптоматичного Covid-19 становить 52% через 12 днів після першої дози (для формування імунітету потрібен час). Потім захист підвищився до 95% – після другої дози.

З вакциною Oxford/AstraZeneca захист від симптоматичного Covid-19 через 22 дні після першої дози оцінюється в 76%. Коли друга доза була введена через 12 тижнів після першої, вона підвищила захист до 81%.

Додаткова небезпека Covid-штаму Дельта

Також з’явилася додаткова причина, з якої ви повинні отримати другу дозу: нові варіанти Covid-штаму Дельта викликають занепокоєння. Це форми коронавірусу, що мають генетичні мутації, які можуть зробити їх такими, що більш передаються, менш сприйнятливими до захисних ефектів вакцин, важкими для виявлення або викликати більш серйозні захворювання.

Нове дослідження лабораторії передбачає, що вакцина компанії Pfizer/BioNTech забезпечує захист від циркулюючих в даний час Covid-варіантів Альфа і Дельта. Однак також було виявлено, що після однієї дози здатність вакцини боротися з різними варіантами істотно відрізняється.

У осіб, які мали лише одну дозу вакцини, рівень антитіл для Дельта-варіанту був значно нижче, ніж для Альфа-варіанту. Іншими словами, дослідження показало, що одноразова доза може забезпечити більший захист, ніж відсутність вакцинації, але люди, які отримали тільки одну дозу, будуть менш захищені, ніж вони були до появи Covid-штаму Дельта.

Джерело: The Conversation