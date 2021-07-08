Індійський штам коронавірусу (Дельта) – заразніший та значною мірою загрожує епідемічній ситуації.

Про це заявив колишній старший радник групи реагування на коронавірус у Білому домі США Енді Славітт.

– Ми маємо думати про варіант Дельта як про версію Covid-19 2020 року на стероїдах. Це удвічі заразніше, – охарактеризував мутацію Енді Славітт.

Через свої характеристики варіант може значно погіршувати епідситуацію.

Однак, попри це, у 2021 році у людства є ефективний спосіб боротьби з вірусом, це – вакцина.

– На відміну від 2020 року у нас дійсно є інструмент, який зупиняє варіант Дельта. Він називається вакцина, – додав екс-радник.

За його словами, людям, які отримали дві дози вакцини, вірус менше загрожує, малоймовірно, що вони захворіють.

Навесні 2021 року індійський штам коронавірусу (Дельта) спровокував сплеск захворюваності в Індії, там фіксувалося зростання кількості нових випадків і смертей серед пацієнтів.

Зараз мутація поширилася в інших країнах світу, випадки хвороби були зафіксовані і в Україні.