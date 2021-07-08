В ході недавнього дослідження вчені з Технічного університету Мюнхена (TUM) дійшли висновку, що люди середнього віку і люди з уже наявними проблемами ваги набрали за період пандемії ще більше надлишкових кілограмів. Це означає, що Covid-19 є причиною ще однієї пандемії – ожиріння.

– Люди у віці від 30 до 44 років (48 %) і опитані, у яких раніше були проблеми з вагою (53 %), вказали, що вони додали у вазі з початку пандемії Covid-19, – повідомляє TUM у своєму прес-релізі .

В ході дослідження був опитаний 1001 дорослий у віці від 18 до 70 років. З’ясувалося, що додаткова вага становить 5,6 кг, а у респондентів з ЗМТ (зайва маса тіла) більше 30 навіть спостерігалося збільшення в середньому на 7,2 кг. Ця надбавка у вазі викликає серйозне занепокоєння з огляду на ризики Covid-19.

Ожиріння вважається рушійною силою пандемії, оскільки ЗМТ значно збільшує ризик важкого перебігу Covid-19.

– Це створює замкнене коло взаємодії між Covid-19 і ожирінням, – пояснює провідний автор дослідження, професор Хаунер.

За його словами, навіть без Covid-19 ожиріння коштувало б Німеччині від 80 до 100 тис. людських життів щорічно.

Зміни в звичках харчування

Коли справа доходить до причин збільшення ваги, переваг в їжі й фізичних вправ, більше 60% опитаних заявили, що їхні звички в їжі принципово не змінилися з початку пандемії.

Однак під час пандемії люди частіше їли від нудьги і в основному вдавалися до нездорових продуктів, як-от солодощі, фаст-фуд або напої з цукром, повідомляють дослідники. Така поведінка особливо помітна у тих, хто відчуває психологічний стрес у зв’язку з пандемією.

Менше фізичної активності

В ході пандемії були помітні значно більші зміни в поведінці, пов’язаній з фізичною активністю. 52% опитаних заявили, що вони рухалися менше, ніж раніше, до початку Covid-кризи.

Основними причинами зниження фізичної активності були менша фізична активність у повсякденному житті (54%) і недоступні простори для індивідуальних або групових видів спорту – тренажерні зали або фітнес-студії (53%).

Здорове харчування і фізичні вправи залишаються важливими

– Дорослі повинні бути активні не менше 150 хв в тиждень з помірною або високою інтенсивністю, – говорить професор Хаунер.

Добре підходять класичні види спорту на витривалість, зокрема їзда на велосипеді, біг і плавання.

Що стосується харчування, то, за словами професора, потреба в енергії дорослої людини – залежно від віку, статі й ваги – становить від 1500 до 2500 ккал на день. Якщо кількість споживаних калорій перевищує потребу в енергії, утворюється більше жирових відкладень.

Метою прийому їжі повинно бути достатнє, але не надмірне забезпечення організму джерелами енергії – вуглеводами, жирами, білками, а також вітамінами, мінералами та мікроелементами, підкреслює експерт.

Джерело: heilpraxisnet