В Україні планують видавати Covid-сертифікат у паперовому вигляді, ймовірно, з осені. Про це повідомила проектний менеджер Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко під час прес-конференції.
– Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія Covid-сертифката. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати сертифікати в паперовому вигляді, – зазначила вона.
Черногоренко стверджує, що у цифровій та паперовій варіантах Covid-сертифікату буде QR-код, інформація з якого розшифровуватиметься за допомогою відповідного сканера.
Covid-сертифікат буде трьох типів:
- про проходження повного курсу вакцинації;
- про негативний ПЛР-тест на коронавірус;
- про те, що людина перехворіла на Covid-19.
Генеральний директор Директорату МОЗ з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич додала, що паперова версія сертифікату може з’явитися на початку осені. Документ можна буде отримати у сімейного лікаря і у закладі охорони здоров’я.
Covid-сертифікат використовуватиметься для зовнішніх та внутрішніх поїздок. Щодо внутрішнього сертифіката, то зараз МОЗ подав пропозиції, що цей документ може використовуватися для відвідання масових заходів на літній період.
– Можливо, на осінній період, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифікату, – сказала Карчевич.
З 1 липня цифровий Covid-сертифікат став доступний першим користувачам мобільного додатка Дія. Документ покликаний сприяти безпечному і вільному переміщенню громадян країнами Європейського Союзу під час пандемії Covid-19.
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