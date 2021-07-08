Про те, що Данія має намір підтримати Україну в широкомасштабній вакцинації населення, стало відомо після зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з його данським колегою Єппе Кофодом. Йдеться про допомогу в 500 тис. доз вакцини проти Covid-19.

Зустріч двох міністрів відбулася у Вільнюсі, в рамках Конференції з питань реформ в Україні.

Дмитро Кулеба і Єппе Кофод обговорили, зокрема, ситуацію, що склалася навколо українських Covid-сертифікатів, які в форматі бета-версії з 1 липня стали доступні першим користувачам порталу Дія.

Кулеба запропонував Кофоду укласти домовленість між Україною і Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію і Covid-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Український глава дипломатичного відомства висловив вдячність колезі з Данії за намір виділити Україні 500 тис. доз Covid-вакцини. Правда, якої саме, поки невідомо.

Відзначимо, що згідно з даними МОЗ, станом на 8 липня щеплення проти Covid-19 зробили понад 3 млн українців. З них близько 1 млн отримали дві дози.

За минулу добу, 7 липня, було вакциновано майже 105 тис. українців. З них близько 63 тис. отримали другу дозу.

Щеплення проводили 682 мобільні бригади з імунізації, в 1 462 пунктах щеплення і 31 центрі вакцинації населення.

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