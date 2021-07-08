У Львівській області у важкому стані госпіталізували 52-річного чоловіка з важким ураженням серця. У нього виявили захворювання серця, до якого призвели хворі зуби.

Вже непритомним мешканець Самбора Львівської області потрапив до лікарні 1 липня. У нього виявили сепсис, серцеву та дихальну недостатність, тому його під’єднали до ШВЛ. Нині стан чоловіка залишається вкрай важким.

Після низки обстежень у пацієнта діагностували інфекційний ендокардит. Це інфекційне запалення внутрішньої оболонки серця (ендокарду) з переважним ураженням клапанного апарата. Саме це захворювання спровокувало вже декілька інсультів у чоловіка.

За словами лікарів, причиною виникнення захворювання найчастіше стають хворі зуби, часті ангіни. Тому вони закликають звертати увагу на гігієну ротової порожнини та вчасно лікувати зуби.

Симптоми інфекційного ендокардиту: лихоманка з постійним або періодичним підвищенням температури тіла, наявність шумів при вислуховуванні серця, біль у проекції ураженого клапана, слабкість і млявість, блідість або жовтизна шкіри.

Для того, щоб пацієнт одужав, лікарі можуть призначити консервативне лікування антибіотиками або хірургічну обробку, чи навіть заміну клапанів.

До профілактики захворювання входить відмова від алкоголю, куріння, контроль рівня артеріального тиску, глюкози і ліпідів крові.