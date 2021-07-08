Літо 2021 року здивувало любителів займатися спортом та фізкультурою надворі аномальною спекою, яка нещадно впливає на активність людини.

У людей, які ведуть здоровий спосіб життя, може виникнути питання – як займатися спортом у таку спеку, якщо хочеш зберігати своє тіло підтягнутим, а м’язи тримати у тонусі?

Тренер Петро Навойтко стверджує, що тренуватися в таку погоду можна, але потрібно бути вкрай обережним, щоб не отримати тепловий удар, опіки шкіри та уникнути ризиків погіршення загального стану здоров’я.

– Для того, щоб займатися вдома, потрібно створити для цього відповідні умови: температура повітря в межах 24-25 °C, кімната має провітрюватися. Час, коли тренуватися, не має значення – це вже як людині зручно і як організм переносить навантаження в різний період доби, – зазначив тренер.

Водночас під час тренувань надворі варто дотримуватися таких рекомендацій:

на тренування надворі краще обрати світлий та легкий одяг, який дозволяє тілу дихати та не забути про головний убір. На ноги можна одягнути літні кросівки із сіточкою та хорошою провітрюваністю;

використовувати сонцезахисний крем або спрей з SPF 30 або вище, щоб захиститися від небажаних опіків;

обирати місце для занять спортом, яке перебуває в тіні (парк, сквер, майданчик). Також найоптимальніший час для занять спортом у спеку – ранок та вечір, коли сонце не в активній фазі;

пити достатню кількість води. Якщо зазвичай людині необхідно випивати півтора-два літри води на день, то в спеку цю норму слід збільшити. Щоб організм був наповнений енергією під час тренування, пийте близько 10 склянок води на день;

тренування у спекотну погоду збільшують навантаження на організм, тому необхідно відчувати міру своїх можливостей та слідкувати за своїм станом. Якщо ж під час виконання вправ вам стало зле, краще зменшити інтенсивність їх виконання, або ж взагалі припинити тренуватися;

виділяйте час на відпочинок та перерви між підходами вправ, щоб тіло могло охолонути.

Які вправи обрати

– Немає значення які вправи робити. Важлива інтенсивність виконання. Підбір вправ не залежить від пори року. Важливі лише умови для комфортного тренування, – каже тренер.

За його словами, підбирати вправи варто після тестування тіла, щоб розуміти, в якому напрямку працювати. Для цього потрібно звернутися до спеціаліста, який допоможе підібрати вид активності, що підійде людині.

Літо – це пора, коли можна знайти вид активності самому просто посеред міста. Так, можна займатися пляжним волейболом біля будь-якого озера чи річки, футболом на майданчиках, плаванням, тенісом, скандинавською ходьбою, йогою посеред парку, катанням на велосипеді. Але перед цим необхідно переконатися, чи немає у вас протипоказань до занять.

Як спека впливає на здоров’я людини

Спека може завдати шкоду організму людини. Підвищення температури навколишнього середовища супроводжується підвищенням потовиділення, збільшенням споживання кисню, швидкістю метаболізму, збільшенням кровопостачання шкіри та недостатнім кровопостачанням внутрішніх органів.

У зоні ризику люди старше 70 років, люди з серцево-судинними захворюваннями та діабетом, ті, хто має неврологічні та психіатричні розлади, діти та спортсмени.

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