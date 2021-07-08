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Абрамова Юлія |

Російський штам коронавірусу додали до моніторингу ВООЗ

коронавірус, карантин

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) включила штам коронавірусу AT.1, який вперше виявили в Росії, в список для моніторингу (Alerts for Further Monitoring).

У цей перелік організація додає штами коронавірусу, коли їхні мутації імовірно можуть змінювати властивості вірусу і надалі представляти загрозу, але інформації про них недостатньо.

На даний момент у списку зазначено 12 варіантів вірусу, що вимагають подальшого вивчення.

– Російський варіант коронавірусу AT.1 був внесений до списку 9 червня, – йдеться на сайті ВООЗ.

Штам коронавірусу AT.1, вперше виявлений в Росії, додали до моніторингу – ВООЗ

Вперше російський штам зафіксували у січні 2021 року.

Поки варіант не має власного позначення літерою грецького алфавіту. Таке маркування отримують лише штами, внесені ВООЗ в списки, що представляють інтерес (VOI) і викликають побоювання (VOC – Variants of Concern).

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Джерело: ВООЗ

Фото: Pixabay

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