В Україні розширять програму реімбурсації, тобто відшкодування вартості ліків, для пацієнтів з розладами психіки та поведінки, а також з епілепсією.

Про це повідомили під час брифінгу Національної служби здоров’я України 8 липня 2021 року.

Нововведення розпочнуть діяти з 1 жовтня 2021 року. Зазначені категорії пацієнтів, які лікуються амбулаторно, зможуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Крім того, планується адміністрування програми відшкодування вартості препаратів для лікування цукрового і нецукрового діабету, зокрема йдеться про інсуліни та десмопресин.

– Зараз триває підготовка нормативно-правових актів для додавання інсулінів до програми, – зазначають у НСЗУ.

Після затвердження змін пацієнти зможуть отримувати інсулін безоплатно або з доплатою винятково за електронним рецептом.

Для цього треба буде мати індивідуальний план лікування з визначенням типу та дозування інсуліну. Такий план лікування складає ендокринолог.

Наразі у межах програми Доступні ліки відшкодовується вартість препаратів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу.

Програма містить 297 лікарських засобів, 93 з них можна отримати безкоштовно, інші – з доплатою.

Джерело: НСЗУ