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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Що робити, якщо дані про Covid-вакцинацію не внесли до е-системи

вакцинація в україні

У Центрі громадського здоров’я розповіли, що робити, якщо інформації про вакцинацію від Covid-19 людини немає в електронній системі охорони здоров’я.

Якщо у людини є довідка про вакцинацію, то можна звернутися до сімейного лікаря або ж до медичного закладу, де проводилася вакцинація.

У випадку, якщо її немає, слід зателефонувати до контакт-центру медичної інформаційної системи, через яку вносились дані, чи залишити звернення у контакт-центрі МОЗ.

А якщо дані внесли, але з помилкою, потрібно попросити медичного працівника, який буде вводити другу дозу вакцини, її виправити, або ж звернутися до медичного лікаря, який теж може виправити помилку в електронній системі.

У ЦГЗ зазначили, що  записи про щеплення проти Covid-19 зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.

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Як підготуватися до вакцинації

У МОЗ зазначили, що здавати додаткові аналізи чи проходити спеціалізоване обстеження перед щепленням проти коронавірусу не потрібно.

Перед вакцинацією проводиться медичний огляд пацієнтів. У цей час лікаря потрібно повідомити про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

Детальніше про те, як підготуватися до щеплення від коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ

Фото: Pixabay

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