Шоколад – корисний для здоров’я продукт, який варто додавати до свого раціону. Однак він може не лише збагатити організм корисними речовинами, але й завдати шкоди.

У МОЗ розповіли про користь та шкоду шоколаду, а також порадили, який вид краще споживати – чорний, молочний чи білий.

Як обрати шоколад

Найкориснішим буде чорний шоколад з високим вмістом какао-порошку. Ті вироби, де цього інгрідієнту менше, а замість цього є цукор та різноманітні добавки, будуть не таким багатими на необхідні речовини, а можуть навіть і зашкодити людині.

– Купуючи шоколад, обов’язково треба звертати увагу на склад. Варто надавати перевагу продукту з вмістом какао 70% і більше, у якому відсутні зайві інгредієнти, з-поміж яких – жири, олії, цукор, – пишуть у прес-службі МОЗ.

Користь шоколаду

Шоколад, а саме його головний компонент какао, корисний для серцево-судинної системи.

– Какао багате на рослинні хімікати, які називаються флавонолами, вони допомагають захистити серце. Флавоноли підтримують вироблення оксиду азоту у внутрішній клітинній оболонці судин, який допомагає розслабити судини та покращити кровотік, знижуючи тим самим артеріальний тиск, – інформує відомство.

Також споживання шоколад може запобігти розвитку діабету.

– Флавоноли у шоколаді можуть підвищити чутливість до інсуліну у короткострокових дослідженнях, у довгостроковій перспективі це може зменшити ризик діабету, – додає прес-служба МОЗ.

Цей продукт допомагає боротися з депресією.

– Вживання шоколаду може збільшувати кількість ендогенних амінів, зокрема фенілаланіну – нейромодулятора, який бере участь у регуляції настрою людини і відповідно у патогенезі депресії, – йдеться у повідомленні.

Шкода шоколаду

Шоколад може завдати шкоду організму, якщо забагато вживати цього продукту. Він має високу енергетичну цінність та може провокувати збільшення маси тіла.

Крім того, продукт містить насичені жири, які можуть негативно впливати на рівень ліпідів у крові.

Також вживання продукту може призвести до проблем із зубами, розвитку карієсу.

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Вживання шоколаду під час діабету

Діабетики можуть не відмовлятися від улюбленого продукту, однак варто серйозно поставитися до вибору продукту.

– Якщо вам закортіло солодкого, краще обрати чорний шоколад 70%+ замість діабетичного. Спеціальний шоколад для діабетиків може містити жири та калорії. Також він може підвищити рівень глюкози в крові, – повідомляють у МОЗ.

Шоколад під час годування груддю

За інформацією відомства, потішити себе шоколадом можуть і жінки, які годують груддю.

– Грудне молоко виробляється не у шлунку, а в молочній залозі. Це відбувається завдяки пролактину, окситоцину, крові та лімфі. Тому мама, що годує, сміливо може потішити себе шоколадом, – зазначає Міністерство.

Алергія та шоколад

Шоколад та какао не викликають алергію, зазначають у МОЗ. Хоча деякі компоненти готового продукту можуть провокувати появу алергічної реакції.