Згідно онлайн-статистиці інформаційного ресурсу Worldometer, на сьогодні, 8 липня, в світі зафіксовано понад 185 800 000 випадків зараження Сovid-19.

Подолати хворобу вдалося більш 170 млн громадянам.

Померли від ускладнень, викликаних Сovid-19, понад 4 млн осіб.

Більше третини всіх смертей в цілому припадає на три країни в світі. На Сполучені Штати, де зареєстровано найбільшу кількість загиблих – 606 000 чоловік (15% від загальносвітового числа), за ними слідують Бразилія і Індія.

Похмура віха смертності, про яку було оголошено в середу, 7 липня, настала на тлі зниження кількості нових випадків захворювання і смертності в США і Європі, де була вакциновано значна кількість жителів.

Однак деякі країни, що розвиваються, такі як Індонезія, як і раніше стикаються з наростаючими спалахами, оскільки влада щосили намагається отримати досить вакцин для захисту громадян.

Лідерами за кількістю випадків Сovid-19, згідно зі світовою статистикою, є США (34 643 902), Індія (30 708 570), Бразилія (18 909 037), Франція (5 794 665), Росія (5 682 634).

Сovid-19 захопив 220 країн і територій.

Україна займає 17 місце в загальному Сovid-рейтингу захворюваності.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, Сovid-штам Дельта B.1.617.2 виявлений в майже 105 країнах світу.