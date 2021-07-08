Перебуваючи на правильному харчуванні та намагаючись схуднути, можна експериментувати з різними дієтами і раціонами. Одні принесуть користь, інші будуть менш ефективними. Однак є низка продуктів, які вважаються суперфудами під час схуднення.

Якщо є бажання скинути зайву вагу швидко та ефективно, водночас не страждати від голоду, варто додати їх до свого раціону.

Найкращі продукти для схуднення

Зелень

Шпинат, латук, мангольд, рукола, петрушка та кріп – ті продукти, які обов’язково мають бути у раціоні під час схуднення. Вони низькокалорійні, водночас багаті вітамінами А, групи В, РР, Е, містять бета-каротин, залізо, натрій, кальцій, фосфор, магній, цинк.

За умови обмеженого раціону і відмови від низки продуктів, вони компенсують нестачу необхідних речовин.

Здорові жири

Здорові жири – не вороги людям, які худнуть. Авокадо, жирні сорти риби, яйця варто їсти, перебуваючи на дієті. Вони нададуть відчуття ситості і збагатять організм корисними речовинами.

Каші

Дотримуючись дієти, не варто повністю відмовлятися від вуглеводів. Водночас вони не повинні бути зайвими. Хліб та булки чудово замінять каші – вівсянка, гречка, булгур.

Ці продукти додадуть енергії, а також містять клітковину, необхідну для нормальної роботи кишківника.

Ягоди

Низькокалорійні продукти замінять солодощі на дієті. Вони багаті вітамінами, є гарними антиоксидантами. Тому варто додати до раціону полуницю, малину, вишню, чорницю, смородину і агрус.

Нежирне м’ясо

Білок – будівельний матеріал, який необхідний нашому організму. Найкраще його джерело на дієті – нежирне м’ясо. Підійде курка, індичка.

Крім того, перебуваючи на дієті, потрібно пити багато рідини. Чиста вода покращує роботу кишківника і допомагає побороти голод.

Джерело: Eat This, Not That