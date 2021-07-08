Перелік послуг із трансплантації буде розширено, а вартість пересадки печінки, нирок і кісткового мозку буде збільшена. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Розширення переліку та збільшення тарифу, на наш обґрунтований погляд, стане черговим елементом трансплантаційної незалежності країни. Все більше лікарень буде залучатися, і все більше українців будуть врятовані, – написав він сьогодні, 8 липня.

За словами міністра, також вирішено питання з оплатою посттрансплантаційного супроводу і проведення фотоферезу. На черзі – перегляд тарифів на трансплантацію легень та серця.

Як стало відомо раніше, за минулі шість місяців – із січня по червень 2021 року – в Україні був запущений пілотний проект, в рамках якого відбулося 126 трансплантацій, а точніше:

11 пересадок серця;

93 – нирок, в тому числі 53 від живого донора;

22 печінки, в тому числі 13 посмертних.

Для порівняння: протягом минулого, 2020 року було здійснено 118 трансплантацій, зокрема, вісім пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. У 2019 році в Україні проведено 78 трансплантаційних операцій.

Джерело: Виктор Ляшко