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Вікторія Яснопольська |

Тарифи на трансплантацію підвищать, зате розширять перелік послуг – Ляшко

медсестра

Перелік послуг із трансплантації буде розширено, а вартість пересадки печінки, нирок і кісткового мозку буде збільшена. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Розширення переліку та збільшення тарифу, на наш обґрунтований погляд, стане черговим елементом трансплантаційної незалежності країни. Все більше лікарень буде залучатися, і все більше українців будуть врятовані, – написав він сьогодні, 8 липня.

За словами міністра, також вирішено питання з оплатою посттрансплантаційного супроводу і проведення фотоферезу. На черзі – перегляд тарифів на трансплантацію легень та серця.

Як стало відомо раніше, за минулі шість місяців – із січня по червень 2021 року – в Україні був запущений пілотний проект, в рамках якого відбулося 126 трансплантацій, а точніше:

  • 11 пересадок серця;
  • 93 – нирок, в тому числі 53 від живого донора;
  • 22 печінки, в тому числі 13 посмертних.
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Для порівняння: протягом минулого, 2020 року було здійснено 118 трансплантацій, зокрема, вісім пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. У 2019 році в Україні проведено 78 трансплантаційних операцій.

Джерело: Виктор Ляшко

Фото: Depositphotos

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