Відпустка – це час відпочити й подумати про себе, тому де б ви не були, не варто забувати про режим, здорові звички, щоб не набрати вагу до того моменту, як повернетеся додому.

Тренер та дієтолог Ольга Чічікало дала декілька порад у соціальних мережах, як не набрати кілограми та сантиметри у талії під час відпустки.

Намагайтеся розділяти прийоми їжі на ситні та легкі

Наприклад, сніданок можете зробити ситним, додайте туди те, що бажаєте. А ось обід робіть легшим або взагалі можете його пропустити. На вечерю ідеально підійдуть риба чи м’ясо з овочами або салатом. Не варто їсти все, що хочеться – це головне правило на відпочинку.

Додавайте в кожен прийом їжі зелень

– Тоді ви з’їсте менше іншої їжі та додатково отримаєте корисні мікроелементи, – зазначила вона.

Водний режим

Не забувайте, що влітку, в спеку, людина повинна пити 40 мл води на 1 кг ваги. Вода просто необхідна для організму в спекотний період. Також вона покращуватиме травлення та загальний стан здоров’я.

Віддавайте перевагу активностям

Намагайтеся менше використовувати транспорт, віддавайте перевагу власній активності. Якщо займатися вправами не хочеться, то ходіть пішки. Але варто звернути увагу на погоду. Адже якщо там, де ви перебуваєте, спекотно, краще прогулюватися зранку або ж ввечері, щоб уникнути теплового удару та опіків шкіри.

Навіть на морі можна підтримувати тіло у тонусі завдяки плаванню. Тому, щоб не приїхати додому з розчаруванням через зайві кілограми, краще бути активним туристом.

Висипайтеся

Збитий режим, відсутність та дефіцит сну підсилюють сигнали голоду в головному мозку. Тому добре висипайтеся, щоб уникнути переїдання.

Слідкуйте за вживанням алкоголю

– Келих сухого вина за вечерею – це нормально. Але якщо ваша душа пішла “в танок”, то пам’ятайте про те, що алкоголь калорійний і затримує воду, – додала дієтолог.

Не лінуйтеся

Візьміть з собою на відпочинок фітнес-резинки, скакалку або інший інвентар, який допоможе вам тримати себе у формі. Таким чином можна робити зранку зарядку. А силові тренування можна замінити плаванням (20-30 хв).

Насолоджуйтеся відпочинком

– Відпочинок для того, щоб відволіктися від рутини, набратися сил і енергії. Тому куштуйте нові страви, багато гуляйте, спілкуйтеся та отримуйте задоволення, – підсумувала тренер.

Факти ICTV також підготували матеріал про топ-5 маячків, які говорять про нагальну потребу у відпочинку. Детальніше про це – читайте у матеріалі.

Джерело: Ольга Чічікало