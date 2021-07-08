У Львові вперше провели гінекологічну операцію за допомогою робота Da Vinci

У Львові вперше виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci. Про це повідомила Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціалісти якої виконали операцію.

Пацієнткою стала 19-річна дівчина, яка протягом двох років страждала від постійних тазових болей та порушення менструального циклу. Крім цього, у дівчини діагностували безпліддя.

Фахівці лікарні детально обстежили хвору та виявили дермоїдну кисту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, яке підлягає лише хірургічному лікуванню. Зазвичай, така киста утворюється ще з народження.

– Зважаючи на вік та захворювання пацієнтки, наші медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботизованої системи Da Vinci, – зазначили у лікарні.

Завдяки використанню мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості, спеціалісти видалили кисту за допомогою лише декількох проколів.

Операція пройшла успішно. Дівчину виписали з лікарні вже на другий день після втручання.

– Однією з причин жіночого безпліддя є запальні процеси жіночих статевих органів та їхні наслідки, а також ендометріоз, склерополікистоз, фіброміоми та кисти яєчників, в тому числі дермоїдні кисти. Причиною утворення кист можуть бути порушення гормонального стану та запальні захворювання органів малого таза, – додали представники лікарні.

У березні 2021 року у Львові також здійснили унікальну операцію. Робот Da Vinci прооперував дитину з патологією кишківника. Детальніше про це читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Фото: Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги