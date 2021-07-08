Небезпека плазунів: на Львівщині 9-річного хлопчика вкусила змія

У Львівській області 9-річного хлопчика вкусила змія. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій.

В середу, 7 липня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження.

Лікарі поставили дитині діагноз – укус змії третього пальця правої руки. Нині його стан важкий.

У ДСНС нагадали, що вберегтися від укусу змії можна якщо дотримуватися простих правил. Зокрема, потрібно бути уважним у місцях, де можна зустріти плазунів. Під час походу до лісу рекомендується надягати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Якщо зустрічі зі змією уникнути не вдалося – не варто піддаватися паніці, наближатися до неї і робити різкі рухи.

Рятувальники рекомендують спокійно відійти від плазуна, оскільки у них поганий зір і слух, проте вони своїм тілом вловлюють будь-які коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Укус змії може загрожувати життю людини, тому слід знати, як правильно надати першу допомогу.

Щоб надати першу допомогу, постраждалому потрібно: звільнити місце укусу, знерухомити уражену кінцівку, накласти стерильну пов’язку з антисептиком, пити багато рідини, покласти кінцівки на підвищення, випити 1-2 таблетки від алергії.

Заборонено бігати, активно рухатися, бо так отрута швидше поширюватиметься організмом, намагатися видалити отруту шляхом розрізання чи припалювання місця укусу, відсмоктувати отруту ротом.

Джерело: ДСНС