8 червня в Україні відзначають День сім’ї. Він покликаний нагадати про важливість сімейних цінностей і проведення часу у колі найближчих.

Вибудувати здорові стосунки між батьками та дітьми допоможуть сімейні тренування. Крім того, активний відпочинок всією родиною позитивно вплине на фізичний, психічний та емоційний стан здоров’я кожного її члена.

Разом з тренером Олександром Стусом Факти ICTV розібралися, які сімейні тренування будуть максимально корисними.

– Складно рекомендувати будь-які тренування для всієї родини. Стан здоров’я, фізичні параметри у кожного її члена будуть відрізнятися. Наприклад, одній людині підійде біг, а іншій він не рекомендуватиметься через зайву вагу або проблеми із суглобами, – каже Олександр Стус.

Водночас можна виділити деякі види фізичної активності, які можна рекомендувати майже всім.

Найкращі сімейні тренування:

Їзда на велосипеді

Прогулянка на велосипеді всією сім’єю посприяє загальному зміцненню м’язів, дихальної, серцево-судинної систем.

– Таке тренування підійде як батькам, так і дітям. Важливо пересуватися у комфортному для всіх ритмі. Починати можна з 20 або 30 хвилин на день, пізніше можна влаштовувати велодні на вихідних, – коментує тренер.

Плавання

Також всією сім’єю можна поїхати на озеро, до річки або басейну. Таке тренування принесе лише користь кожному члену сім’ї.

Фітнес

Батьки і діти можуть разом зайнятися фітнесом.

– Це можуть бути загальнозміцнювальні вправи для спини, для постави. Кожна людина індивідуально регулюватиме навантаження, – додає Олександр Стус.

Активні ігри

Крім цього, дорослі та діти можуть разом зіграти в різні активні ігри – спортивні, для загального розвитку. Наприклад, з м’ячем (футбол, баскетбол, волейбол), теніс, бадмінтон.

Танці

Всією сім’єю можна ходити на танці. Скажімо, обрати один напрямок або ж щоразу пробувати нові види.

Відкриті тренування

Можна відвідувати різноманітні тренування та відкривати для себе нові напрямки. Часто різні тренери або центри влаштовують безкоштовні пробні заняття. Наприклад, 11 липня у Києві, на Гідропарку, відбудеться безкоштовне тренування з ММА. Воно проходитиме під наглядом тренера, початок о 9.30. Усі охочі зможуть взяти участь.