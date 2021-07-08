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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як отримати препарати за програмою Доступні ліки – інструкція

Як отримати препарати за програмою Доступні ліки – інструкція

В Україні препарати з реєстру програми Доступні ліки громадяни можуть отримати лише за електронним рецептом.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України під час брифінгу 8 липня 2021 року.

Для того, щоб взяти участь у програмі, треба відповідати двом умовам:

  • укладення декларації з лікарем, що надає первинну медичну допомогу;
  • лікування пацієнта з встановленим діагнозом хронічного захворювання відбувається не у стаціонарі, а амбулаторно.

Крім того, у НСЗУ розповіли, що треба робити, щоб отримати препарати за програмою Доступні ліки.

Інструкція:

  • звернутися до лікаря, з яким підписана декларація, він випише електронний рецепт;
  • отримати рецепт, його номер може надійти як СМС на телефон або бути наданий лікарем у паперовому вигляді;
  • звернутися до аптеки, яке бере участь у програмі, та отримати препарат.
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Водночас у електронному рецепті буде зазначено міжнародну непатентовану назву препарату, тобто діючу речовину. Ліки пацієнт обирає в аптеці.

Загалом у межах програми Доступні ліки держава відшкодовує вартість препаратів проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу.

У лютому 2021 року додали засоби для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань.

Станом на сьогодні програма містить 297 лікарських засобів, 93 – можна отримати безкоштовно, інші – з доплатою.

Джерело: НСЗУ

Фото: Pexels

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