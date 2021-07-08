Стосунки, які пережили зраду, не завжди приречені на крах. Ба більше, за бажання обох партнерів можна відновити довіру та вирішити проблеми, які спричинили конфлікт.

Спеціально до Дня сім’ї в Україні, який відзначають 8 липня, психолог Світлана Худа розповіла Фактам ICTV про те, як зберегти сім’ю після зради, та як можна уникнути непорозуміння у парі.

Причини зради

– Насправді причин може бути багато, адже кожна людина і кожна сім’я – індивідуальні. Одна з найбільш популярних – це відчуття, що людині чогось бракує у сім’ї. Тому вона йде задовольняти свої потреби деінде, – стверджує вона.

Ми часто чекаємо від іншої людини, що вона читатиме думки, та знатиме, чого ви хочете. Але так не відбувається, тож у людини виникають думки, що хтось інший зможе це зробити.

Порозуміння у парі залежить від того, які у людей були травми або потреби у дитинстві. Бо у момент, коли людина йде у сім’ю, вона хоче, щоб її потреби задовольняли. Однак, коли цього не стається, відбувається дискомунікація, виникають образи, й у крайньому разі – зрада.

Звісно, ніхто не зобов’язаний задовольняти потреби іншої людини. Втім, потрібно розуміти: щоб побудувати міцні стосунки у сім’ї, слід не тільки брати, але й давати щось партнеру. Тому важливо перед створенням сім’ї обговорювати з партнером всі проблеми, з якими ви зіштовхнулися, описувати свої бажання та не боятися бути собою.

Як зберегти сім’ю після зради

Зрада – це ескалація конфлікту, тобто до цього вже бути певні причини та непорозуміння. Перш за все потрібно зрозуміти, що немає когось одного винного, адже це наслідок дій обох людей у парі. Якщо ви дізналися про зраду, психолог радить не гарячкувати, а все ретельно обдумати.

Особиста терапія

– З самого початку я раджу обдумати все самотужки, взяти перерву, оговтатись. Перед людиною першочергово має стояти питання: а що я хочу від цього отримати? Варто обдумати, чого ви чекаєте від цих стосунків, і чи хочете ви далі бути з цією людиною, – зазначила спеціаліст.

Люди мають усвідомити, за чим вони йдуть у стосунки, та чи є сенс їх зберігати. За словами психолога, не варто звертатися за порадою у такій ситуації до друзів та рідних, оскільки це – залучення зацікавлених людей у конфлікт. З погляду його вирішення – це деструктивно. Адже у вас можуть налагодитися стосунки з партнером, а у партнера із вашими рідними – ні.

– Зазвичай рідко хто може дати мудру та слушну пораду. Також я не раджу друзям та рідним розкидати бездумні поради, бо це не буде вдячною справою. Кожна людина – сама експерт у тому, як їй жити, – додала вона.

Тож краще звернутися до психолога чи психотерапевта, який допоможе вам знайти контакт із собою.

За словами фахівця, варто забути й вислів: потрібно зберегти сім’ю, щоб діти не були без батьків. Адже діти почуватимуться нещасливими у сім’ї, де немає порозуміння між татом і мамою. Тому якщо стоїть вибір – жити щасливо чи жити у шлюбі, краще обрати щастя.

Спільне обговорення

Після особистих роздумів варто почати розмову з партнером. Пара має поступово вирішити, що робити далі з їхніми стосунками, та спробувати знайти вихід із ситуації.

– На моєму досвіді є мало пар, які після зради зберігають сім’ю. Адже дуже часто зрада – це остання крапля у стосунках, привід їх розірвати. Але ситуацію можливо виправити, – стверджує психолог.

Зберегти сім’ю після зради можна завдяки усвідомленню потреб одне одного. Потрібно зрозуміти, чи зможе ваш партнер дати те, чого хочете ви, і навпаки. У стосунках має бути обмін енергією і баланс. А без цього виникатимуть конфлікти, які призведуть до розриву.

Якщо партнери хочуть врятувати свої стосунки, вони повинні працювати над цим вдвох, оскільки саме вони створили конфлікт, який вилився у зраду. Можливо, раніше хтось закривав очі на певні ситуації, або ж не сказав прямо, що йому чи їй потрібно. Варто зрозуміти, що у стосунках необхідно позбутися побоювань, що вас не приймуть такими, якими ви є.

– А якщо ви хочете утримати сім’ю за будь-яку ціну, то подумайте, чи хоче того ж самого ваш партнер. Стосунки – це праця. Тому якщо після зради ви не можете розібратися у них, краще разом з партнером прийти до психолога, щоб він допоміг зрозуміти, чого насправді хоче пара, – додала Світлана Худа.

Повернення до нормального життя

Відкиньте образи та не використовуйте минулі “огріхи” партнера під час побутових суперечок. Адже це не дозволить парі рухатися далі, а навпаки – викличе ще більше обурення.

Також варто працювати над собою та своєю самооцінкою. Часто партнери, яких зрадили, шукають недоліки у собі, що може погіршити моральний та фізичний стан людини.

Щоб повернути іскру в стосунках, партнерам слід приділяти час одне одному – ходити на побачення, робити компліменти, підтримувати сексуальну близькість та робити все, що обом приносить радість і задоволення.

Як не допустити зраду в сім’ї