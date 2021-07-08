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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Як зберегти сім’ю після зради – поради психолога

як зберегти сім'ю після зради

Стосунки, які пережили зраду, не завжди приречені на крах. Ба більше, за бажання обох партнерів можна відновити довіру та вирішити проблеми, які спричинили конфлікт.

Спеціально до Дня сім’ї в Україні, який відзначають 8 липня, психолог Світлана Худа розповіла Фактам ICTV про те, як зберегти сім’ю після зради, та як можна уникнути непорозуміння у парі.

Причини зради

– Насправді причин може бути багато, адже кожна людина і кожна сім’я – індивідуальні. Одна з найбільш популярних – це відчуття, що людині чогось бракує у сім’ї. Тому вона йде задовольняти свої потреби деінде, – стверджує вона.

Ми часто чекаємо від іншої людини, що вона читатиме думки, та знатиме, чого ви хочете. Але так не відбувається, тож у людини виникають думки, що хтось інший зможе це зробити.

Порозуміння у парі залежить від того, які у людей були травми або потреби у дитинстві. Бо у момент, коли людина йде у сім’ю, вона хоче, щоб її потреби задовольняли. Однак, коли цього не стається, відбувається дискомунікація, виникають образи, й у крайньому разі – зрада.

Звісно, ніхто не зобов’язаний задовольняти потреби іншої людини. Втім, потрібно розуміти: щоб побудувати міцні стосунки у сім’ї, слід не тільки брати, але й давати щось партнеру. Тому важливо перед створенням сім’ї обговорювати з партнером всі проблеми, з якими ви зіштовхнулися, описувати свої бажання та не боятися бути собою.

Як зберегти сім’ю після зради

Зрада – це ескалація конфлікту, тобто до цього вже бути певні причини та непорозуміння. Перш за все потрібно зрозуміти, що немає когось одного винного, адже це наслідок дій обох людей у парі. Якщо ви дізналися про зраду, психолог радить не гарячкувати, а все ретельно обдумати.

Особиста терапія 

– З самого початку я раджу обдумати все самотужки, взяти перерву, оговтатись. Перед людиною першочергово має стояти питання: а що я хочу від цього отримати? Варто обдумати, чого ви чекаєте від цих стосунків, і чи хочете ви далі бути з цією людиною, – зазначила спеціаліст.

Люди мають усвідомити, за чим вони йдуть у стосунки, та чи є сенс їх зберігати. За словами психолога, не варто звертатися за порадою у такій ситуації до друзів та рідних, оскільки це – залучення зацікавлених людей у конфлікт. З погляду його вирішення – це деструктивно. Адже у вас можуть налагодитися стосунки з партнером, а у партнера із вашими рідними – ні.

– Зазвичай рідко хто може дати мудру та слушну пораду. Також я не раджу друзям та рідним розкидати бездумні поради, бо це не буде вдячною справою. Кожна людина – сама експерт у тому, як їй жити, – додала вона.

Тож краще звернутися до психолога чи психотерапевта, який допоможе вам знайти контакт із собою.

За словами фахівця, варто забути й вислів: потрібно зберегти сім’ю, щоб діти не були без батьків. Адже діти почуватимуться нещасливими у сім’ї, де немає порозуміння між татом і мамою. Тому якщо стоїть вибір – жити щасливо чи жити у шлюбі, краще обрати щастя.

Спільне обговорення 

Після особистих роздумів варто почати розмову з партнером. Пара має поступово вирішити, що робити далі з їхніми стосунками, та спробувати знайти вихід із ситуації.

– На моєму досвіді є мало пар, які після зради зберігають сім’ю. Адже дуже часто зрада – це остання крапля у стосунках, привід їх розірвати. Але ситуацію можливо виправити, – стверджує психолог.

Зберегти сім’ю після зради можна завдяки усвідомленню потреб одне одного. Потрібно зрозуміти, чи зможе ваш партнер дати те, чого хочете ви, і навпаки. У стосунках має бути обмін енергією і баланс. А без цього виникатимуть конфлікти, які призведуть до розриву.

Якщо партнери хочуть врятувати свої стосунки, вони повинні працювати над цим вдвох, оскільки саме вони створили конфлікт, який вилився у зраду. Можливо, раніше хтось закривав очі на певні ситуації, або ж не сказав прямо, що йому чи їй потрібно. Варто зрозуміти, що у стосунках необхідно позбутися побоювань, що вас не приймуть такими, якими ви є.

– А якщо ви хочете утримати сім’ю за будь-яку ціну, то подумайте, чи хоче того ж самого ваш партнер. Стосунки – це праця. Тому якщо після зради ви не можете розібратися у них, краще разом з партнером прийти до психолога, щоб він допоміг зрозуміти, чого насправді хоче пара, – додала Світлана Худа.

Повернення до нормального життя

Відкиньте образи та не використовуйте минулі “огріхи” партнера під час побутових суперечок. Адже це не дозволить парі рухатися далі, а навпаки – викличе ще більше обурення.

Також варто працювати над собою та своєю самооцінкою. Часто партнери, яких зрадили, шукають недоліки у собі, що може погіршити моральний та фізичний стан людини.

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Щоб повернути іскру в стосунках, партнерам слід приділяти час одне одному – ходити на побачення, робити компліменти, підтримувати сексуальну близькість та робити все, що обом приносить радість і задоволення.

Як не допустити зраду в сім’ї

  • Створювати близькі стосунки. Тобто кожен у парі може відверто сказати, чого хоче, і від того стосунки не постраждають.
  • Задовольняти свої потреби не тільки за рахунок партнера, але й розуміти, що потрібно вміти задовольнити їх самому.
  • У парі має бути місце для романтичних стосунків, побачень наодинці, обіймів та поцілунків. Для зближення можна створити певні ритуали (вечері, особливі поцілунки, прогулянки, улюблені місця).
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