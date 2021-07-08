За минулу добу Covid-19 підтверджений у 617 осіб. З них 26 дітей і 18 медпрацівників.
Одужали за добу – 872 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 23 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 404 осіб.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29), та Вінницькій (24) областях.
- м.Київ – 181;
- Вінницька область – 24;
- Волинська область – 11;
- Дніпропетровська область – 41;
- Донецька область – 21;
- Житомирська область – 15;
- Закарпатська область – 11;
- Запорізька область – 23;
- Івано-Франківська область – 7;
- Київська область – 50;
- Кіровоградська область – 2;
- Луганська область – 17;
- Львівська область – 29;
- Миколаївська область – 20;
- Одеська область – 18;
- Полтавська область – 20;
- Рівненська область – 13;
- Сумська область – 21;
- Тернопільська область – 10;
- Харківська область – 20;
- Херсонська область – 18;
- Хмельницька область – 16;
- Черкаська область – 13;
- Чернівецька область – 5;
- Чернігівська область – 11.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 239 591 особа.
- Померло – 52 560 осіб.
- Видужало – 2 175 225 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.