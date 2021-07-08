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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 617 нових випадків Covid-19

скорая помощь

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 617 осіб. З них 26 дітей і 18 медпрацівників.

Одужали за добу – 872 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 23 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 404 осіб.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29), та Вінницькій (24) областях.

  • м.Київ – 181;
  • Вінницька область – 24;
  • Волинська область – 11;
  • Дніпропетровська область – 41;
  • Донецька область – 21;
  • Житомирська область – 15;
  • Закарпатська область – 11;
  • Запорізька область – 23;
  • Івано-Франківська область – 7;
  • Київська область – 50;
  • Кіровоградська область – 2;
  • Луганська область – 17;
  • Львівська область – 29;
  • Миколаївська область – 20;
  • Одеська область – 18;
  • Полтавська область – 20;
  • Рівненська область – 13;
  • Сумська область – 21;
  • Тернопільська область – 10;
  • Харківська область – 20;
  • Херсонська область – 18;
  • Хмельницька область – 16;
  • Черкаська область – 13;
  • Чернівецька область – 5;
  • Чернігівська область – 11.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 239 591 особа.
  • Померло – 52 560 осіб.
  • Видужало – 2 175 225 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено  2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено  3 092 168 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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