За минулу добу Covid-19 підтверджений у 617 осіб. З них 26 дітей і 18 медпрацівників.

Одужали за добу – 872 особи. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 23 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 404 осіб.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29), та Вінницькій (24) областях.

м.Київ – 181;

Вінницька область – 24;

Волинська область – 11;

Дніпропетровська область – 41;

Донецька область – 21;

Житомирська область – 15;

Закарпатська область – 11;

Запорізька область – 23;

Івано-Франківська область – 7;

Київська область – 50;

Кіровоградська область – 2;

Луганська область – 17;

Львівська область – 29;

Миколаївська область – 20;

Одеська область – 18;

Полтавська область – 20;

Рівненська область – 13;

Сумська область – 21;

Тернопільська область – 10;

Харківська область – 20;

Херсонська область – 18;

Хмельницька область – 16;

Черкаська область – 13;

Чернівецька область – 5;

Чернігівська область – 11.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 239 591 особа.

Померло – 52 560 осіб.

Видужало – 2 175 225 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.