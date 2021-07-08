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Владислава Ткаченко |

Зафіксовані сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами української збірної на Євро-2020 – дані соцмереж

Зафіксовані сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами української збірної на Євро-2020 – дані соцмереж

Перед кожним матчем Євро-2020, у якому брала участь збірна України, інтерес українців до седативних препаратів, зокрема до Корвалолу і Валідолу, зростав.

Про це свідчать дані YouScan у соціальних мережах.

Так, у червні усього було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів Корвалол і Валідол, що вдвічі більше, ніж у травні. При цьому в червні Google Trends зафіксували пік згадувань Корвалолу 29 червня – в день матчу між збірними України та Швеції.

Статистика

Також в цей період зросли згадування за темами серце та Валідол. Причиною цього є поняття валідольний матч, популярне серед футбольних фанів. Воно означає напружену, видовищну гру з непередбачуваним результатом.

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Крім цього, вболівальники використовують схожий термін – валідольна перемога.

Статистика

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%.

Ковалол

– В період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%. Минулого року в цей час навіть пандемія коронавірусу викликала менше хвилювань, аніж гра збірної України. Багатьом з нас без заспокійливого витримати стрес від матчів було неможливо! – написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Шимків додав, що Україна дійшла до ¼, а наші хлопці стали героями наших спокійних сердець. Точно знаю, що у нашої збірної все ще попереду!

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