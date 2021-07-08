Штам коронавірусу Дельта здатен знижувати природний імунітет організму після перенесеної хвороби на 60%. Про це свідчать результати дослідження, які провели INSACOG, імперський коледж Лондона та Копенгагенський університет у Делі.

За словами науковців, індійський варіант відрізняється від інших штамів високим рівнем передачі та може знижувати захист від попередніх інфекцій до 60%.

Спеціалісти проаналізували дані населення з індійського міста Делі, у яких були антитіла від Covid-19 під час четвертої хвилі коронавірусу.

Вони з’ясували, що дійсно штам Дельта стійкіший та заразніший за інші варіанти коронавірусу. Ця мутація призвела до збільшення нових випадків захворюванні у місті у 10 разів, з приблизно 2 500 до 25 тис. щоденних випадків протягом двох тижнів.

Модельні дослідження, проведені командою, показали, що Дельта штам здатний частково ухилятися від імунітету, обумовленого попередньою інфекцією. Попереднє зараження в деяких випадках забезпечувало лише 50% захисту від зараження цим варіантом, яку він забезпечує проти попередніх ліній.

– Штам Дельта здатний створювати дуже швидкозростаючі спалахи з проривом у вакцинації. Ми хотіли б ще раз підкреслити, що попередні інфекції, висока серопозитивність і низьке охоплення вакцинацією є недостатніми перешкодами для його поширення, як це було помічено в Делі, і для його стримування в усьому світі будуть потрібні рішучі відповідні заходи громадської охорони здоров’я, – зазначили науковці.

Наразі індійський штам зафіксували вже у понад 100 країнах. У Німеччині він складає вже майже 60% серед усіх заражень, поступово витісняючи штам Альфа. США також повідомили, що станом на початок липня частка поширення варіанту Дельта на території країни становить 51,7%.

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Джерело: The print