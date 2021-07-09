Громадяни України, які отримали щеплення двома дозами китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac та мають підтверждення у вигляді міжнародного свідоцтва, можуть відвідати низку країн світу.

За інформацією медичного сервісу Helsi.me, кордони для цієї категорії українців відкрили 10 держав.

Куди можуть полетіти щеплені вакциною CoronaVac:

Іспанія;

Естонія;

Австрія;

Нідерланди;

Молдова;

Угорщина;

Туреччина;

Греція;

Болгарія;

Португальська Мадейра.

Водночас окремі країни просять мандрівників заповнити спеціальні анкети. Перед плануванням подорожі варто перевіряти актуальну інформацію на сайтах їхніх посольств.

Під час перетину кордону варто показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою.

Цей список постійно поповнюється, уточнюють представники сервісу, що дозволить вакцинованим громадянам активніше подорожувати.

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. На початку вакцинальної кампанії уколи отримали медики, військові, правоохоронці та освітяни.

У перші місяці темпи імунізації громадян були повільними, однак у червні вони значно пришвидшилися.

Джерело: Helsi.me