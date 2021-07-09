Будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у Києві можна закінчити вже у 2021 році.

Таку думку висловив очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час засідання парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

– Під час запуску нового корпусу Охматдит збільшить свою потужність… Проект реально завершити у 2021 році, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, в оновленому комплексі зможуть лікувати більше 32 тис. пацієнтів, проводити понад 18 тис. складних операцій на рік.

Через те, що будівництво установи додано до переліку заходів до святкування 30-ї річниці незалежності України, корпус хочуть дообладнати до пам’ятної дати.

Водночас нині проект реалізовано на 95%.

– На сьогодні з виділеної суми коштів інвестиційного проекту (1,2 млрд грн) фактично використано 68 млн, укладено договори на суму 202 млн, оголошено торги у системі ProZorro на суму 962 млн грн, – додав міністр.

Як зазначив Ляшко, будівництво Охматдиту в Києві не проходить гладко. За його словами, існують певні ризики щодо повного введення в експлуатацію цього корпусу через те, що Антимонопольний комітет України блокує процедури закупівель на суму 293 млн грн. Це унеможливлює придбання моніторів для пацієнтів.