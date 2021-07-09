Німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, підтвердила, що ефективність їхнього препарату справді знижується через шість місяців після отримання двох щеплень.

Також зниження ефективності на 64% спостерігається на тлі поширення штаму Дельта. Про це раніше заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.

Прес-служба компанії заявила, що у Pfizer та BioNTech спостерігають обнадійливі дані у поточному дослідженні щодо застосування третьої дози вакцини.

– Початкові дані дослідження демонструють, що додаткова доза, якою щеплюють через шість місяців після другої дози, має стабільний профіль переносимості, одночасно викликаючи високі титри нейтралізації штаму Дельта. Вони у 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз, – зазначили вони.

У компанії планують опублікувати точнішу інформацію щодо дослідження, а також протягом найближчого часу подати дані до контролюючих органів.

Розробники вважають, що третя доза збільшить титри антитіл. Це допоможе імунітету боротися зі штамом Дельта. Нині вони проводять доклінічні та клінічні тести для підтвердження цієї інформації.

Також представники компанії додали, що дійсно ефективність вакцини на тлі штаму Дельта та через шість місяців після вакцинації знижується, але однаково залишається високою.

– Ось чому ми говорили, і ми продовжуємо вважати, що, виходячи із сукупних даних, які ми маємо наразі, цілком можливо, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації, – пояснили спеціалісти.

Фармацевтична компанія Pfizer має намір звернутися до регулюючих органів США з проханням дозволити ревакцинацію своєю вакциною проти Covid-19 протягом наступного місяця. Водночас вони вже заявили, що повністю вакцинованим американцям зараз не потрібна бустерна доза щеплення.

Джерело: BioNTech