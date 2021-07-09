Зараз світ переживає другий рік глобальної пандемії коронавірусу, яка забрала життя мільйонів людей. До того ж глобальний дефіцит вакцин та їх незбалансований розподіл може спричинити появу нових більш смертоносних мутацій Covid-19.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, компанії та країни, які займаються виготовлення вакцин від коронавірусу повинні об’єднати зусилля, щоб вирішити проблему з нерівномірним розподілом препарату у світі. Адже це призводить до нових мутацій вірусу, які можуть стати небезпечнішими для здоров’я людини.

– Світ потребує глобального плану вакцинації, щоб принаймні подвоїти виробництво вакцин та забезпечити справедливий розподіл, використовуючи COVAX як платформу, – каже він.

Для реалізації цього плану він закликав до створення надзвичайної міжнародної комісії, яка об’єднуватиме країни та організації, задля збільшення виробництва вакцин та забезпечення збалансованого розподілу вакцини між країнами.

Гутерріш також стверджує, що зараз потрібно мінімум 11 млрд доз для вакцинації 70% населення світу, щоб припинити пандемію Covid-19.

Раніше у ВООЗ заявляли, що світ повністю не відновиться, якщо вакцини від коронавірусу не будуть розподілені рівноправно. Тому світова спільнота повинна взяти на себе зобов’язання покласти край пандемії.

Дисбаланс під час виробництва та розподілу вакцин створює передумови для поширення у світі нових штамів коронавірусу, а також позбавляє багатьох людей можливості дістати імунітет до коронавірусу.

Джерело: ООН