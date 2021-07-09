Іспанців, у раціоні яких значна кількість червоного м’яса, закликають скоротити споживання продуктів тваринного походження.

Міністр у справах споживачів Іспанії Альберто Гарсон ініціював таку кампанію, її мета – покращення стану здоров’я громадян країни і екології планети.

За його інформацією, іспанці їдять багато м’ясних продуктів. Щороку на території держави вбивають 70 млн корів, свиней, овець, кіз, коней, птахів і виробляють 7,6 млн тонн м’яса.

Іспанське агентство з безпеки харчових продуктів і харчування озвучило рекомендації, згідно з якими людям радять з’їдати від 200 до 500 г м’яса на тиждень. Водночас цей показник для середньостатистичного іспанця – близько 1 кг.

Подібні обмеження не означають, що громадяни країни не можуть час від часу влаштовувати родинні барбекю, смажити стейки або ласувати хамоном, однак робити це потрібно не на регулярній основі. До свого раціону вони мають додавати більше овочів, зелені, круп і бобових.

Якщо звичку їсти багато м’яса не змінити, то це загрожує спустошенням пасовищ і погіршенням загального стану здоров’я в країні.

Водночас з критикою такої кампанії виступив міністр сільського господарства, рибальства і продовольства Луїс Планас. На його думку, подібна ініціатива дискредитує цілий сектор, у якому працюють люди, а це – робочі місця і заробітна плата.

Також міністра сільського господарства підтримав і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, зазначивши, що стейк середнього прожарювання важко перевершити.

Через це поки складно сказати, чи буде реалізовано подібну програму в Іспанії та чи відійдуть іспанці від своїх харчових звичок на користь більш збалансованого харчування.