Ідеальна вечеря – це останній прийом їжі, який дозволяє наситити організм, але водночас не викликає відчуття важкості перед сном.

Вона повинна містити багато корисних речовин, але бути досить низькокалорійною.

Дієтолог і тренер Олександр Стус розповів Фактам ICTV, якою має бути ідеальна вечеря і що краще їсти перед сном.

– Ідеальна вечеря першочергово має бути легкою, щоб організм не витрачав багато енергії на перетравлення їжі та готувався до сну, – каже Олександр Стус.

За його словами, легка вечеря означає набір продуктів, час перетравлювання яких не перевищує двох-трьох годин.

Що краще з’їсти на вечерю

Дієтолог назвав кілька варіантів ідеальної вечері:

нежирний сорт риби або м’яса та овочевий салат;

сир із фруктами або ягодами;

сирна запіканка;

сирники;

склянка кефіру.

Водночас порції не мають бути занадто великими, аби не переїдати на ніч.

Чого не варто їсти на вечерю

За словами Олександра Стуса, варто уникати важкої їжі, яка довго перетравлюється, а також фастфуду.

– Уникайте фастфуду, наприклад, піци. Він провокує відчуття тяжкості, що створить дискомфорт, – підсумовує він.

Прийом такої їжі у вечірній час може не лише викликати неприємні відчуття, а й заважатиме заснути.