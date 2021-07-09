Рослинні альтернативи м’ясних продуктів не можуть повністю їх замінити. Ці групи продуктів багаті різними речовинами, необхідними для нормального функціонування організму людини. Водночас вони не замінюють, а взаємодоповнюють один одного.

Науковці проаналізували склад 18 котлет з яловичини та 18 одиниць з рослинних замінників.

Набір поживних речовин у цих продуктах значно відрізнявся, 22 види містилися лише у виробах з м’яса, 31 – у рослинних замінниках.

Як відзначають дослідники, неможливо визначити, які групи продуктів корисніші або кращі за набором речовин, адже вони абсолютно різні.

М’ясні котлети були багаті кератином, сперміном, глюкозаміном, ансерином, Омега-3. Ці речовини допомагають боротися із запальними процесами в організмі, а також виконують роль імуномодулятора.

Вироби із замінників м’яса містили більше фітостеролів та фенолів, які знижують рівень холестерину в крові, а також мають антиоксидантну дію.

У раціоні здорової людини мають бути присутні продукти як тваринного, так і рослинного походження.

Джерело: Scientific Reports