Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 9 липня 2021

Станом на 9 липня у світі зафіксували 186,5 млн випадків Covid-19. В Україні ситуація із захворюваністю залишається стабільною, проте люди продовжують помирати від ускладнень, які викликає вірус.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 9 липня підтвердили 655 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 885 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 12 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівської (39) областях.

Водночас всі області України залишаються у зеленій зоні епідемічної небезпеки. У Києві вже декілька днів поспіль не зафіксували жодної смерті від Covid-19.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу у Бразилії (53 тис.), Індії (43 тис.) та Індонезії (38 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує також Бразилія, Індонезія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Великій Британії, Росії та Іспанії. Україна в цьому списку на 13 місці, а серед країн світу – 70.

Критична ситуація у Південній Африці та нова хвиля у Таїланді: Covid-новини 9 липня / 2 фотографии

У Таїланді вирує штам коронавірусу Дельта. Через те, що рівень захворюваності збільшився, влада країни збирається вводити жорсткі карантинні обмеження. У регіонах, де швидко поширюється Covid-19, введуть нічну комендантську годину.

На цих вихідних штам Дельта може стати домінуючим у Франції. Нині у Франції близько 50% нових випадків зараження спричинені цим варіантом. Влада країни не виключає ризику виникнення цього літа четвертої хвилі пандемії.

У США розпочинають вакцинувати від коронавірусу тварин у зоопарках. Щеплення отримають ссавці, вразливі до інфікування вірусом.

У Південній Африці, а саме місті Йоганнесбурзі, критична ситуація із захворюваністю на коронавірус через поширення штаму Дельта. У місцевих лікарнях не вистачає місць для хворих. Медики змушені відмовляти людям, яких привезли на швидкій. у госпіталізації.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) включила штам коронавірусу AT.1, який вперше виявили в Росії, в список для моніторингу (Alerts for Further Monitoring). У цьому списку штами коронавірусу, які надалі можуть загрожувати життю людини, а інформації про них недостатньо.

Нині у списку зазначено 12 варіантів вірусу, що вимагають подальшого вивчення.