В Україні набирає обертів вакцинація від Covid-19. У ці спекотні літні дні народ масово пішов у пункти і центри вакцинації, щоб отримати заповітний укол.

Тому все частіше звучать питання: чи можна мочити місце уколу після щеплення, як взагалі поводитися гігієни?

Лікар-терапевт з клініки Оберіг Владислава Романюк розповіла Фактам ICTV, що можна і чого не варто робити після вакцинації.

Багато з нас пам’ятають попередження лікарів: манту не мочити, дитину після щеплення не купати. Але це було давно, а що зараз говорять медики?

– Хочу відразу відповісти коротко – щеплення можна мочити, – заспокоїла терапевт. – Сучасні вакцини дозволяють це. Можна митися в душі, приймати ванну. Головне, не розпарювати тіло.

У жарких і запилених мегаполісах, де дорога від пункту А до пункту Б займає не менше години, прийняти душ, прийшовши з вулиці – перша справа. Тому, повернувшись після щеплення в 30-градусну спеку, сміливо підставляйтеся під струмені теплого душу і змивайте піт і бруд. Не варто тільки терти місце уколу мочалкою, хоча б в перші два дні.

Не варто відмовлятися і від сонячних ванн. Але головне дотримуватися загальних рекомендацій: на сонці перебувати до 11 години ранку, а в другій половині дня виходити не раніше 16 годин. Помірний вплив ультрафіолету не може перешкодити формуванню імунної відповіді.

– Якщо немає важких реакцій організму на щеплення, потрібно вести звичний спосіб життя, – каже Владислава Романюк. – Через кілька годин може піднятися температура, початися ломота в м’язах – це нормально. Все, що виникло через 2-3 дні після щеплення, не пов’язане з ним.

Якщо піднялася температура, то не варто приймати гарячі ванни, йти в сауну (навіть якщо останні 20 років саме в цей день ви відвідуєте парилку), баню, плавати у водоймах або морі. Вплив як високих, так і низьких температур у цей період може викликати негативну реакцію серцево-судинної системи.

Ось чого точно не можна робити – вживати алкоголь і курити. Тому що перший пригнічує імунну систему і може негативно вплинути на вироблення антитіл, а куріння підвищує ризик виникнення тромбозів і без вакцини.

У МОЗ відповідають, що здавати додаткові аналізи або проходити спеціалізоване обстеження перед щепленням проти коронавірусу не потрібно. Перед вакцинацією проводиться медичний огляд пацієнтів. У цей час лікаря потрібно повідомити про будь-які алергічні реакції, які були раніше.