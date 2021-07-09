Відразу троє дітей – двоє хлопців, обидва 2005 року народження, і дівчинка 2009 року народження – із трьох районів Івано-Франківщини внаслідок укусів змій потрапили до реанімаційних відділень місцевих лікувальних установ. Стан їхнього здоров’я оцінюється як важкий. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Як стало відомо, всі нещасні випадки сталися у вечірній час. Один із потерпілих, юнак з Коломийського району, потрапив до лікарні з діагнозом анафілактичний шок внаслідок укусу змії.

У зв’язку з тим, що цього літа подібні випадки далеко не поодинокі, Міністерство охорони здоров’я закликало дотримуватися запобіжних заходів, вирушаючи в місцевість, де ймовірно можуть мешкати змії.

Перш за все слід убезпечити себе одягом, надівши довгі штани із щільної тканини та високе взуття. Не варто поспішати сідати на галявині. Потрібно спочатку пошурувати або постукати палицею по траві, щоб відлякати змію, яка, можливо, там знаходиться.

Важливо пам’ятати, що плазун ніколи не нападає першим. Агресивним він стає лише тоді, коли на нього сісти або наступити. Тож, якщо довелось зустріти змію, не робіть різких рухів – тоді буде більше шансів, що вона вас просто не помітить.

Якщо все ж укус стався, долікарська допомога потерпілому може бути надана шляхом звільнення місця укусу від одягу і взуття, накладення на ранку стерильної пов’язки, змоченої антисептичним засобом. Якщо буде можливість, дати таблетку антигістамінного препарату.

І ні в якому разі не можна відсмоктувати отруту, припікати рану або накладати на неї джгут.

Джерело: Івано-Франківська ОДА