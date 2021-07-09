17-річна дівчина з Осло (Норвегія) розповіла, що вакцинувалася від Covid-19 вакциною Pfizer два тижні тому. Після цього вона помітила, що її груди збільшилися на один розмір.

Медичний директор Агентства з лікарських препаратів Норвегії Стейнар Мадсен, ознайомившись з повідомленнями норвезьких жінок у соцмережах про збільшення грудей після щеплення проти коронавірусу, заявив, що груди можуть здаватися більшими через збільшення лімфатичних вузлів.

– При вакцинації приблизно у 10% жінок можливе збільшення лімфатичних вузлів у пахвовій западині, — сказав Мадсен.

Він також додав, що чув про такі випадки у США.

Головний лікар центру діагностики грудей при лікарні Нордланд в Буді Генріх Бакманн додав, що це короткостроковий ефект: лімфовузли повернуться до норми через кілька тижнів.

Норвезьке представництво Pfizer не спростувало, але й не підтвердило повідомлення, пояснюючи, що імунна реакція може викликати збільшення лімфатичних вузлів.

Після вакцинації бувають різні реакції. Про ті, що виникають найчастіше, читайте тут.

Джерело: телеканал NRK