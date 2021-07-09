Низка простих і доступних продуктів можуть допомогти схудненню.

Їхнє вживання позитивно вплине на фігуру, а також наситить організм корисними речовинами.

Що потрібно їсти, щоб схуднути

Нежирні молочні продукти

Вони містять білок і корисний жир. Це сприяє насиченню, водночас ці продукти досить низькокалорійні.

Полуниця

Ягода багата флавонолами, що може сприяти підтримці ваги у дорослому віці.

Авокадо

Здорові рослинні жири допомагають наситити організм і боротися з голодом.

Зелений і білий чай

Споживання напою позитивно впливає на обмін речовин.

Бобові

Продукти багаті клітковиною, допомагають наситити організм і уникнути переїдання.

Яйця

Гарне джерело білка і здорових жирів. Також цей продукт містить мало калорій.

Макарони

Традиційний компонент середземноморської дієти. Дослідження показали, що споживання макаронних виробів пов’язано з більш низьким індексом маси тіла.

Грецькі горіхи

Вони містять корисні для серця жири, харчові волокна і антиоксиданти. Однак їх варто їсти в обмеженій кількості, горіхи дуже калорійні.

Вода

Споживання чистої води допомагає побороти голод і сприяє схудненню.

Фісташки

Ще один корисний продукт, зокрема для перекусу. Процес очищення фісташок займає час, що сприяє меншому споживанню кількості їжі.

Джерело: Eat This, Not That