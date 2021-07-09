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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Не лише зелень та овочі: топ-10 продуктів, які допоможуть схуднути

питание - похудение

Низка простих і доступних продуктів можуть допомогти схудненню.

Їхнє вживання позитивно вплине на фігуру, а також наситить організм корисними речовинами.

Що потрібно їсти, щоб схуднути

  • Нежирні молочні продукти

Вони містять білок і корисний жир. Це сприяє насиченню, водночас ці продукти досить низькокалорійні.

  • Полуниця

Ягода багата флавонолами, що може сприяти підтримці ваги у дорослому віці.

  • Авокадо

Здорові рослинні жири допомагають наситити організм і боротися з голодом.

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  • Зелений і білий чай

Споживання напою позитивно впливає на обмін речовин.

  • Бобові

Продукти багаті клітковиною, допомагають наситити організм і уникнути переїдання.

  • Яйця

Гарне джерело білка і здорових жирів. Також цей продукт містить мало калорій.

  • Макарони

Традиційний компонент середземноморської дієти. Дослідження показали, що споживання макаронних виробів пов’язано з більш низьким індексом маси тіла.

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  • Грецькі горіхи

Вони містять корисні для серця жири, харчові волокна і антиоксиданти. Однак їх варто їсти в обмеженій кількості, горіхи дуже калорійні.

  • Вода

Споживання чистої води допомагає побороти голод і сприяє схудненню.

  • Фісташки

Ще один корисний продукт, зокрема для перекусу. Процес очищення фісташок займає час, що сприяє меншому споживанню кількості їжі.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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