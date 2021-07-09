Низка простих і доступних продуктів можуть допомогти схудненню.
Їхнє вживання позитивно вплине на фігуру, а також наситить організм корисними речовинами.
Що потрібно їсти, щоб схуднути
- Нежирні молочні продукти
Вони містять білок і корисний жир. Це сприяє насиченню, водночас ці продукти досить низькокалорійні.
- Полуниця
Ягода багата флавонолами, що може сприяти підтримці ваги у дорослому віці.
- Авокадо
Здорові рослинні жири допомагають наситити організм і боротися з голодом.
- Зелений і білий чай
Споживання напою позитивно впливає на обмін речовин.
- Бобові
Продукти багаті клітковиною, допомагають наситити організм і уникнути переїдання.
- Яйця
Гарне джерело білка і здорових жирів. Також цей продукт містить мало калорій.
- Макарони
Традиційний компонент середземноморської дієти. Дослідження показали, що споживання макаронних виробів пов’язано з більш низьким індексом маси тіла.
- Грецькі горіхи
Вони містять корисні для серця жири, харчові волокна і антиоксиданти. Однак їх варто їсти в обмеженій кількості, горіхи дуже калорійні.
- Вода
Споживання чистої води допомагає побороти голод і сприяє схудненню.
- Фісташки
Ще один корисний продукт, зокрема для перекусу. Процес очищення фісташок займає час, що сприяє меншому споживанню кількості їжі.
Джерело: Eat This, Not That