Вакцинація від коронавірусу не скасовує носіння масок і дотримання карантинних обмежень. Захисні засоби потрібно носити у низці випадків людям, які отримали укол.

Таку думку висловила медичний аналітик Леана Вен.

– Маски, як і раніше, потрібні у деяких умовах, наприклад, в аеропортах, у літаках і поїздах, а також у лікарнях. Якщо бізнес вимагає цього, вам все одно треба носити маску, – каже Леана Вен.

За її словами, потрібно звертати увагу на три фактори, перший – власний стан здоров’я, другий – самопочуття і наявність вакцинації у близьких.

– Якщо ви живете з людиною з ослабленим імунітетом або з маленькими нещепленими дітьми, ви все одно можете вжити додаткових заходів обережності, – уточнює експерт.

Останній фактор – епідситуація і рівень вакцинації в населеному пункті (регіоні), де живе людина.

– Якщо ви живете у районі, де вакциновано понад 80% дорослих, а показники Covid-19 дуже низькі, ваші шанси зустріти невакциновану інфіковану людину значно знижуються. Ймовірно, вам буде безпечніше перебувати там без маски, ніж, скажімо, якщо ви живете у районі, де вакциновано менше 30% дорослих і де спостерігається зростання числа випадків Дельта-варіанту, – підсумовує вона.

Водночас про необхідність дотримуватися карантинних заходів і продовжувати носити маски заявляють і представники ВООЗ. На їхню думку, лише так можна перемогти пандемію.