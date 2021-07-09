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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Pfizer просить США дозволити третє щеплення Covid-вакциною

вакцина

Фармацевтична компанія Pfizer має намір звернутися до регулюючих органів США з проханням дозволити ревакцинацію своєю вакциною проти Covid-19 протягом наступного місяця. Про це повідомив провідний вчений виробника ліків.

Намір заснований на доказах підвищеного ризику повторного зараження через шість місяців після вакцинації і через поширення високозаразного варіанту Covid-штаму Дельта.

Ця новина з’явилася після того, як регулюючі органи США заявили, що повністю вакцинованим американцям наразі не потрібна ревакцинація від Covid-19.

– Ми готові до бустерних доз, якщо наука покаже, що вони необхідні, – заявили в спільній заяві Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) і Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Міністерство охорони здоров’я країни заявило, що ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичних захворювань впала до 64% ​​в червні.

Представник Pfizer підкреслив, що, на його думку, ревакцинації особливо важливі в старших вікових групах.

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Виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що людям, ймовірно, буде потрібна повторна доза вакцини компанії кожні 12 місяців – аналогічно щорічній вакцинації проти грипу. Але деякі вчені задаються питанням про доцільність таких заходів.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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