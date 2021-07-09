Ревінь – корисний овоч із фруктовим смаком. Його стебла можна вживати з ранньої весни. Коли ще немає вітамінів, ревінь готовий надати їх нам. Пізньої осені його можна додавати до гарячих фруктових чаїв з корицею і гвоздикою. А влітку із нього готують напої та кладуть до сирних запіканок і пиріжків.

Однак є одне застереження. Ревінь рекомендується вживати тоді, коли температура повітря не перевищує 20 градусів тепла. При високих температурах у ньому утворюється дуже багато щавлевої кислоти, яка шкідлива для багатьох людей. Про неї трішки пізніше.

Користь ревеню

Ревінь – низькокалорійна рослина: 21 ккал на 100 г. У ньому до 95% води, багато вітамінів (А, С, Е, В9), а також пектини і клітковина. Товсті стебла ревеню містять 30% добової норми вітаміну К.

Способи вживання

Краще вживати молоді стебла ревеню. Їх можна їсти зі шкіркою в сирому вигляді, порізавши на шматочки довжиною по 10 см.

Можна шматочки тушкувати з цукром і корицею, іншими прянощами – вийде джем.

У десертах ревінь ідеальний з вершками, сметаною, сиром.

– Саме із сиром і кисломолочними продуктами ревінь найкраще вживати, – радить лікар-дієтолог Борис Скачко. – А все тому, що ревінь зв’язує і виводить кальцій, магній, залізо. Якщо їсти його часто і у великій кількості, то можна заробити дефіцит кальцію, анемію і нервовий розлад.

Обережно, ревінь!

Саме тому не рекомендується влітку варити компоти з ревеню, та ще й для дітей або людей похилого віку. У них дефіцит кальцію може викликати ламкість кісток. А недостатня кількість магнію погано впливає на жінок, нервова система яких і без того щомісяця страждає від гормональних сплесків. ПМС у любительок ревеню може протікати дуже важко.

– Зв’язуючись з мінералами, щавлева кислота утворює оксалати (оксалат кальцію, оксалат заліза), солі які виводяться із сечею, – пояснює дієтолог. – Але коли оксалатів багато, або вони є великими кристалами, то виникає запалення, і людина страждає від циститу або простатиту, залежно від статі.

У деяких випадках лікарі призначають навіть антибіотики, щоб пролікувати інфекцію сечостатевих шляхів, а вони ж і не потрібні. Просто попила людина компоту з ревеню, ось і пішли камені.

Тому ревінь можна вживати в розумній кількості (один-два рази на тиждень) і обережно. Найкраще поєднувати його з сироваткою, сиром, вершками або ж у пиріжках. Якщо не боїтеся погладшати.

Намагаючись схуднути, можна експериментувати з різними дієтами і раціонами. Одні принесуть користь, інші будуть менш ефективними. Однак є продукти, які вважаються суперфудами при схудненні.