Про страшну подію повідомив інформаційний портал Київ Оперативний. Вчора пізно ввечері медики швидкої допомоги констатували смерть чоловіка внаслідок критичної втрати крові. Потерпілий був виявлений на проспекті Перемоги, 10.

За попередньою інформацією правоохоронців, у нещасного нібито розійшлися післяопераційні шви. В даний час вони з’ясовують обставини події.

Відразу виникають сумніви: невже лікарі виписали пацієнта зі щойно накладеними швами? Скільки взагалі людині потрібно втратити крові та протягом якого часу, щоб настав летальний кінець? Із цими запитаннями Факти ICTV звернулися до сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмили Сердюк.

– Припущення про те, що потерпілого виписали зі свіжими післяопераційними швами, звучить абсурдно, – запевнила нас лікар загальної практики.

За її словами, навіть після кесаревого розтину жінку спостерігають безпосередньо в пологовому будинку протягом не менше 10 днів. І виписують, тільки якщо процес загоєння показує позитивну динаміку.

Тому в даному випадку, говорить Людмила Сердюк, можна припустити, щонайменше, два варіанти розвитку подій. Або чоловік покинув лікувальний заклад, не повідомивши про це лікарів, тобто просто втік. Або ж має місце кримінальна складова – заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

Що ж стосується самого аспекту крововтрати, то травматичний шок, пов’язаний із втратою крові, розвивається при втраті більше 30% об’єму крові, що циркулює в організмі. Це близько півтора-двох літрів. Якщо кров йде з темпом 150 мл/хв, то летальний результат від крововтрати може настати через 15-20 хв.

Врятувати такого потерпілого можна тільки в разі негайного надання першої допомоги. Здатних надати яку, судячи з результату, поруч нікого не виявилося.