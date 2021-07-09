Кількість українців, які хочуть отримати щеплення проти коронавірусу, у порівнянні з 2020 роком, збільшилася. Це пов’язано з тим що Європейський Союз може дозволити в’їзд у країни громадянам з Covid-сертифікатами.

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наприкінці минулого року в Україні були готові вакцинуватися близько 43% людей. А У 2021 році кількість зросла до понад 50%.

– Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації, то охочих стане більше, – зазначив він.

Радуцький додав, що у медіа та соціальних мережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Але в Україні кількість охочих отримати щеплення від Covid-19 зростає.

Нині в Україні провели вже понад 3,3 млн щеплень. За добу, 8 липня, проти Covid-19 вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, в Україні планують видавати Covid-сертифікат у паперовому вигляді, ймовірно, з осені. Документ можна буде отримати у сімейного лікаря і у закладі охорони здоров’я.