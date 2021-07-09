Ймовірно, штам коронавірусу стане Дельта стане домінуючим у Франції вже на цих вихідних. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Олів’є Веран в інтерв’ю одному з видань.

– Штам Дельт незабаром стане домінуючим у Франції, можливо, це станеться вже у майбутні вихідні, – зазначив він.

За його словами, цей варіант коронавірусу є набагато заразнішим, ніж попередні штами. Тому влада закликає всіх громадян країни не нехтувати вакцинацією і слідувати заходам санітарної безпеки.

Нині у Франції близько 50% нових випадків зараження спричинені штамом коронавірусу Дельта. У зв’язку з погіршенням санітарної ситуації, влада країні не виключає ризику виникнення цього літа четвертої хвилі пандемії.

З початку пандемії Covid-19 у країні виявили понад 5,7 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків, які спричинила хвороба, померли понад 111 тис. осіб. Водночас близько 34 млн громадян отримали принаймні одну дозу вакцини.

Штам Дельта вже став домінуючим у Сполучених Штатах та Федеральній республіці Німеччина. З кінця червня частка поширення індійського штаму в Німеччині становить 59%. Водночас у США частка поширення мутації становить 51%.

Від основного штаму, Дельта відрізняється додатковою мутацією в білку шипа вірусу, який дає змогу інфікувати здорові клітини.

Джерело: France Inter