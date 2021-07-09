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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Штам Дельта у Франції: вже цими вихідними він стане домінуючим у країні

коронавірус

Ймовірно, штам коронавірусу стане Дельта стане домінуючим у Франції вже на цих вихідних. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Олів’є Веран в інтерв’ю одному з видань.

– Штам Дельт незабаром стане домінуючим у Франції, можливо, це станеться вже у майбутні вихідні, – зазначив він.

За його словами, цей варіант коронавірусу є набагато заразнішим, ніж попередні штами. Тому влада закликає всіх громадян країни не нехтувати вакцинацією і слідувати заходам санітарної безпеки.

Нині у Франції близько 50% нових випадків зараження спричинені штамом коронавірусу Дельта. У зв’язку з погіршенням санітарної ситуації, влада країні не виключає ризику виникнення цього літа четвертої хвилі пандемії.

З початку пандемії Covid-19 у країні виявили понад 5,7 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків, які спричинила хвороба, померли понад 111 тис. осіб. Водночас близько 34 млн громадян отримали принаймні одну дозу вакцини.

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Штам Дельта вже став домінуючим у Сполучених Штатах та Федеральній республіці Німеччина. З кінця червня частка поширення індійського штаму в Німеччині становить 59%. Водночас у США частка поширення мутації становить 51%.

Від основного штаму, Дельта відрізняється додатковою мутацією в білку шипа вірусу, який дає змогу інфікувати здорові клітини.

Джерело: France Inter

Фото: Depositphotos

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