Таїланд збирається вводити жорсткі карантинні обмеження у зв’язку з новою хвилею захворюваності. Причина сплеску хвороби – штам коронавірусу Дельта.

Уже завтра в Бангкоку і в регіонах, де швидко поширюється Covid-19, буде введено нічну комендантську годину. Попередньо відомо, що вона буде діяти протягом двох тижнів.

У цей час будуть закриті торгові центри, тренажерні зали, бари та ресторани. В’їзд до міста Бангкок обмежать.

Таїланд намагається протистояти третій хвилі коронавірусу, яка зараз піднімається в країні через проникнення штаму Дельта.

За повідомленням тайських ЗМІ, за минулу добу виявлено 9 276 випадків захворювання на коронавірус. Це рекорд. 73 людини померло.

Влада стурбована, що ці цифри будуть рости. Знову, щоб пройти безкоштовний тест на Covid-19, доведеться стояти в довгих чергах.

Але ж зовсім недавно Таїланд відкрив курорт Пхукет для вакцинованих від Covid-19 туристів.

Крім штаму Дельта в світі продовжують свою чорну роботу штами Альфа і Гамма, до них збирається приєднатися Лямбда. Про це читайте тут.

Джерело: Aljazeera