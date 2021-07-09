Наприкінці червня Україну захопили високі температури повітря та палке сонце. За прогнозами синоптиків аномальну спеку також очікують з 18 до 28 липня.

Лікар-терапевт Анна Бакшеєва розповіла Фактам ICTV про небезпеку спеки для здоров’я, кому варто її остерігатися та як вберегтися від високих температур.

– Регуляція температури в організмі відбувається шляхом балансування між отриманням та віддачею тепла. Віддача тепла відбувається трьома основними шляхами: потовиділення (не працює при вологості повітря > 75%), конвекція – віддача тепла навколишньому повітрю, яка не працює, якщо температура повітря більша за температуру тіла, та кондукція – передача тепла предметами шляхом дотику. У спеку цей баланс може порушуватися, – каже вона.

Як спека може впливати на здоров’я

Спека може завдати шкоду організму людини. Найперша небезпека – це тепловий удар. Підвищення температури навколишнього середовища супроводжується підвищенням потовиділення, збільшенням споживання кисню, швидкістю метаболізму, збільшенням кровопостачання шкіри та недостатнім кровопостачанням внутрішніх органів.

Це може призвести до:

підвищення температури тіла до 39-40 °C;

пришвидшеного серцебиття;

збільшеної частоти дихання;

слабкості;

запаморочення;

нудоти/блювання;

почервоніння шкіри;

сплутаності свідомості;

порушення рівноваги;

втрати свідомості.

Також негативно на організм впливає ультрафіолетове випромінювання, яке може призвести до опіків шкіри.

– Воно може спричиняти як гострі опіки, які супроводжуються почервонінням шкіри, утворенням пухирів, болем та підвищенням температури, так і підвищувати ризики розвитку онкологічних захворювань шкіри, – каже терапевт.

Ще одна небезпека у спеку – це судоми у м’язах. Найчастіше вони бувають у людей, що активно займаються спортом у спекотну погоду. У людини можуть виникнути судоми, зневодження, втома, надмірна пітливість.

Хто у зоні ризику

літні люди (старше 70 років), адже у них знижена здатність доставляти тепло у шкіру та зменшене потовиділення;

люди із серцево-судинними захворюваннями та діабетом, адже їхні судини погано розширюються та погано віддають тепло шкірі;

ті, хто має неврологічні та психіатричні розлади (особливо під час вживання транквілізаторів);

ті, хто вживає алкоголь чи наркотики;

діти – через недостатньо сформовану систему регуляції температури тіла;

люди із великою кількістю родимок на шкірі;

спортсмени – через ризики отримання навантажувального теплового удару та м’язових судом.

Як вберегтися від спеки

Бакшеєва радить уникати перебування на сонці в період з 11.00 до 17.00. Щоб не допустити зневодження, слід пили достатньо рідини. А під час активностей – пити спортивну воду, збагачену натрієм.

У спеку потрібно носити легкий, одношаровий одяг для збільшення віддачі тепла шляхом конвекції, головний убір та сонцезахисні окуляри. Одяг має бути світлим, для відбивання сонячних променів. Також існують спеціальні лінії одягу, що відбивають UAV- та UBV-промені.

– На шкіру необхідно наносити крем з SPF-фактором 30+ та захистом від UAV- та UBV-променів для уникнення опіків шкіри, – наголосила вона.

Лікар рекомендує уникати фізичних навантажень, переїдання, адже це вимагає від організму збільшити приток крові до органів шлунково-кишкового тракту, і шкірі важче віддавати тепло.

Також варто завітати на огляд до лікаря для контролю хронічних захворювань та мінімізації можливих ризиків.

Якщо людина перебуває вдома, то це не означає, що спека до неї не дістанеться. Температура у приміщенні може нагріватися і повітря стає сухішим, тому вдома варто слідкувати за вологістю. Має бути не надто сухо і не надто волого – 45-60%. За потреби користуйтеся зволожувачем повітря та кондиціонером. Але якщо вдома немає останнього, можна використати вентилятор, він збільшує втрати тепла шляхом конвекції.

Навколо будинку можна озеленити територію. За словами лікаря, газони та дерева знижують температуру повітря.

Зі спекою деякі люди борються за допомогою кондиціонерів. Однак їх потрібно правильно використовувати, щоб не застудитися. Як правильно користуватися кондиціонером у спеку, читайте на Фактах ICTV.